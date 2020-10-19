Лишь в конце 5-го тура АПЛ прервалась серия из результативных матчей в чемпионате Англии.

Нулевая ничья между Вест Бромвичем и Бернли стала первым поединком без голов в сезоне 2020/21, сообщает Opta.

Вест Бромвич в родных стенах расписал ничью с Бёрнли

Таким образом, результативная серия английских команд в текущем сезоне остановилась на 46 матчах, что является рекордом первенства.

Отметим, что Вест Бромвич благодаря этой ничьи набрал 2 очка, а Бернли – лишь первый пункт в текущем сезоне.

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