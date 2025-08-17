Продолжается 1-й тур АПЛ 2025/26, который подарил и первые изменения в турнирной таблице. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Открыл новый сезон чемпионата Англии матч действующего чемпиона – Ливерпуля. В соперниках – экс-команда Ильи Забарного, Борнмут. Завершилось это победой "красных" со счетом 4:2.

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"

В субботу первый тур продолжился сразу пятью матчами. Астон Вилла и Ньюкасл сильнейшего не выявили (0:0), так же как и Брайтон и Фулхэм (1:1). Сандерленд и Тоттенхэм синхронно разбили Вест Хэм и Бернли соответственно (оба матча – 3:0). Игровой день завершил Манчестер Сити, который обыграл Вулверхэмптон (4:0), и возглавил турнирную таблицу.

Тур продолжился матчами воскресенья. Ноттингем Форест уверенно одолел Брентфорд Егора Ярмолюка (3:1), сам украинец упустил возможность отличиться в матче. Челси и Кристал Пэлас сыграли в безголевую ничью.

В центральном поединке первого тура Манчестер Юнайтед проиграл дома Арсеналу (0:1), а сам матч омрачен скандалом с забитым мячом. Закрывает программу 1-го тура АПЛ матч Лидса и Эвертона в понедельник, 18 августа.

