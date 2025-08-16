Стартовал 1-й тур АПЛ 2025/26, который подарил и первые изменения в турнирной таблице. Позиции всех команд в турнирной таблице после старта первенства узнайте из материала "Футбол 24".

Открыл новый сезон чемпионата Англии матч действующего чемпиона – Ливерпуля. В соперниках – экс-команда Ильи Забарного, Борнмут. Завершилось это победой "красных" со счетом 4:2.

Манчестер Сити разгромил Вулвз благодаря перфомансу дебютантов – дубль Холанда, Рейндерс присоединился к трем голам

В субботу первый тур продолжился сразу пятью матчами. Астон Вилла и Ньюкасл сильнейшего не выявили (0:0), так же как и Брайтон и Фулхэм (1:1). Сандерленд и Тоттенхэм синхронно разбили Вест Хэм и Бернли соответственно (оба матча – 3:0). Игровой день завершил Манчестер Сити, который разбил Вулверхэмптон (4:0), и возглавил турнирную таблицу.