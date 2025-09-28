Состоялись очередные матчи АПЛ 2025/26. Актуальные позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

В матче-открытии 6-го тура Брентфорд победил Манчестер Юнайтед (3:1). Команда Егора Ярмолюка теперь идет на 13-м месте, а подопечные Аморима – 14-е.

Кристал Пэлас снова одержал сенсационную победу над Ливерпулем, Ман Сити разбил Бернли, Челси в меньшинстве проиграл Брайтону

Ливерпуль неожиданно проиграл Кристал Пелас (1:2) и дал шанс преследователям. "Орлы" сенсационно оказались на втором месте.

Челси снова проиграл, на этот раз Брайтону (1:3). После замечательного старта команда Марески теперь на восьмой строчке.

Лидс расписал ничью с Борнмутом (2:2). Вишни закончили игровой день на пятой позиции, а Лидс остался одиннадцатым. Манчестер Сити разгромил Бернли (5:1) и настиг Арсенал, у которого матч в запасе. Сандерленд поднялся в топ-4 благодаря победе над Ноттингем Форест (1:0).

А в последнем матче субботы Тоттенхэм не сумел переиграть Вулверхэмптон (1:1). Подопечные Томаса Франко могли выйти на второе место, но пока ограничились третьим.

На дне таблицы остается безнадежный Вулверхэмптон (1), Астон Вилла (3) и Вест Хэм (3). Совсем рядом Ноттингем Зинченко (5 очков).

В воскресенье, 28 сентября болельщиков английского футбола ожидают еще 2 матча: Астон Вилла – Фулхэм и Ньюкасл – Арсенал. А уже в понедельник, 29 сентября, тур закроет противостояние Эвертона и Вест Хэма.

Тоттенхэм спас ничью с Вулверхэмптоном – первое очко "волков" в сезоне, "шпоры" не воспользовались осечкой Ливерпуля