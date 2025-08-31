В стартовом матче 3-го тура Челси скандально одолел Фулхэм и как минимум временно стал лидером таблицы. Зато Тоттенхэм допустил первую потерю очков (поражение от Борнмута) и идет третьим. В зону еврокубков залетел Эвертон Виталия Миколенко, перестреляв Вулверхэмптон.

Миколенко приобщился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли

МЮ "выгрыз" победу против Бернли и впервые за долгое время обосновался в верхней десятке. Брентфорд Егора Ярмолюка упал ниже, проиграв Сандерленду. "Черные коты" на шестой строчке оправдывают свои большие инвестиции. Ньюкаслу старт чемпионата дался тяжело – 2 балла после ничьей с Лидсом, который набрал вдвое больше.

А в воскресенье Манчестер Сити неожиданно проиграл Брайтону (1:2), потерпев уже второе поражение подряд. Вест Хэм также шокировал, но приятно – разгромил Ноттингем, забив трижды в конце встречи. Ливерпуль в битве главных фаворитов минимально одолел Арсенал, а закрывали игровую программу тура Астон Вилла и Кристал Пэлас также неожиданной разгромной победой "орлов".

Таким образом, Ливерпуль идеально продолжил (9 очков), Челси уже второй (7 баллов), а Арсенал третий (6). Вулверхэмптон остался единственной командой, которая до сих пор не набрала ни одного пункта.