Состоялись очередные матчи АПЛ 2025/26. Актуальные позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

4-й тур стартовал с разгромной победы Арсенала над Ноттингемом Форест (3:0). Борнмут обыграл Брайтон (2:1), Ньюкасл вырвал победу над Вулверхэптоном (1:0), как и Фулхэм над Лидсом. Тоттенхэм разбил Вест Хэм (3:0), а Челси сенсационно потерял очки в игре с Брентфордом (2:2). Матчи Эвертон – Астон Вилла и Кристал Пэлас – Сандерленд завершились нулевыми ничьими.

В воскресенье Ливерпуль вырвал победу над Бернли (1:0), а Манчестер Сити разбил соседей из Юнайтед (3:0).

Таким образом, Ливерпуль сохранил лидерство, набрав 12 очков в 4 турах. Сразу у трех команд сейчас по 9 очков (Арсенал, Тоттенхэм, і Борнмут). Челси пятый с 8 баллами, Эвертон і Сандерленд имеют по 7 пунктов. Сити поднялся уже на восьмую позицию (6 баллов). Манчестер Юнайтед расположился на четырнадцатой строчке – 4 пункта. Вулверхэмптон остался единственной командой, которая еще не набирала очков в этом чемпионате.