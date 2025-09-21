5-й тур АПЛ стартовал матчем Ливерпуля и Эвертона – "красные" победили в мерсисайдском дерби. Матчи Бернли – Ноттингем и Брайтон – Тоттенхэм завершились вничью (1:1 и 2:2) соответственно, а за "лесников" сыграл Александр Зинченко, который был причастен к пропущенному голу. Кристал Пэлас одолел Вест Хэм (2:1), Лидс победил Вулверхэмптон (3:1), МЮ переиграл Челси (2:1), а Фулхэм оказался сильнее Брентфорда (3:1)

Манчестер Юнайтед победил Челси и поднялся в топ-10 – удаление на 5-й минуте, ход "конем" Марески

Таким образом, Ливерпуль сохранил лидерство, набрав 15 очков в 5 турах. Тоттенхэм второй с 10 баллами, далее идут Арсенал, Кристал Пэлас и Борнмут – по 9 пунктов, но "канониры" и "вишни" свои матчи 5-го тура еще не играли. Челси впервые в этом сезоне АПЛ проиграл и остался шестым, а вот Манчестер Юнайтед благодаря победе над лондонцами поднялся на десятую строчку. "Красные дьяволы" опередили Манчестер Сити, который проведет свою игру с Арсеналом.

На дне остается безнадежный Вулверхэмптон (0), Астон Вилла (2) и Вест Хэм (3). Совсем рядом Брентфорд Ярмолюка (4) и Ноттингем Зинченко (5).