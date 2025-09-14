4-й тур стартовал с разгромной победы Арсенала над Ноттингемом Форест (3:0). Борнмут обыграл Брайтон (2:1), Ньюкасл вырвал победу над Вулверхэптоном (1:0), как и Фулхэм над Лидсом. Тоттенхэм разбил Вест Хэм (3:0), а Челси сенсационно потерял очки в игре с Брентфордом (2:2). Матчи Эвертон – Астон Вилла и Кристал Пэлас – Сандерленд завершились нулевыми ничьими.

Арсенал уничтожил Ноттингем на глазах Теда Лассо, но потерял лидера – Субименди сделал дубль, конкурент Зинченко привез гол

Сразу у четырех команд сейчас по 9 очков (Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль і Борнмут, но у мерсисайдцев игра в запасе). Челси пятый с 8 баллами, Эвертон и Сандерленд имеют по 7 пунктов. Манчестер Юнайтед расположился на одиннадцатой строчке – впереди дерби Манчестера. А вот голубые конкуренты из Сити на непривычно низком шестнадцатом месте с 3 баллами в активе. Вулверхэмптон остался единственной командой, которая еще не набирала очков в этом чемпионате.