Состоялись очередные матчи АПЛ 2025/26. Актуальные позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

В матче-открытии 5-го тура Ливерпуль выиграл дерби против Эвертона, набрал максимальные 15 очков и идет на вершине. Команда Миколенко с 7 пунктами в середине таблицы.

Арсенал вырвал ничью против Ман Сити на 90+3 – Артета джокерами сломал "автобус" Гвардиолы, который целовал арбитра

Арсенал расписал ничью с Ман Сити и отстает от Ливерпуля уже на 5 баллов. Зону ЛЧ дополняют Тоттенхэм и Борнмут, которые в этом туре также споткнулись и имеют 10 очков. У Манчестер Сити лишь 7 и статус середняка.

МЮ нанес Челси первое поражение в чемпионате – "синие" (8 очков) выпали из зоны еврокубков, пропустив непобедимый Кристал Пэлас (9). "Дьяволы" (7 пунктов) на одиннадцатом месте.

На дне остается безнадежный Вулверхэмптон (0), Астон Вилла (3) и Вест Хэм (3). Совсем рядом Брентфорд Ярмолюка (4) и Ноттингем Зинченко (5).