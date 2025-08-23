Второй тур АПЛ начался с дерби Вест Хэм – Челси. "Синие" разбили соперника со счетом 5:1 и возглавили таблицу, набрав 4 очка. Экс-клуб Андрея Ярмоленко на дне, имея позорную разницу голов 1:8.

Челси без главной звезды разбил Вест Хэм и возглавил таблицу АПЛ – такого унижения не было 102 года

Тур подарит несколько топ-матчей. Манчестер Сити будет принимать Тоттенхэм, обе команды стартовали с побед. Ньюкасл и Ливерпуль сойдутся в битве имени Александра Исака, хотя сам швед вообще не будет играть. Из украинцев больше всех шансов сыграть у Егора Ярмолюка. Его Брентфорд ждет в гости Астон Виллу.