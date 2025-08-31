АПЛ, турнирная таблица: Челси стал лидером, Миколенко в зоне еврокубков, МЮ заполз в топ-10
Состоялись очередные матчи АПЛ 2025/26. Актуальные позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".
В стартовом матче тура Челси скандально одолел Фулхэм и как минимум временно стал лидером таблицы. А вот Тоттенхэм допустил первую потерю очков (поражение от Борнмута) и идет третьим. В зону еврокубков залетел Эвертон Виталия Миколенко, перестреляв Вулверхэмптон.
Миколенко приобщился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли
МЮ "выгрыз" победу против Бернли и впервые за долгое время обосновался в верхней десятке. Брентфорд Егора Ярмолюка упал ниже, проиграв Сандерленду. "Черные коты" на шестой строчке оправдывают свои большие инвестиции. Ньюкаслу старт чемпионата дался тяжело – 2 балла после ничьей с Лидсом, который набрал вдвое больше.