В стартовом матче тура Челси скандально одолел Фулхэм и как минимум временно стал лидером таблицы. А вот Тоттенхэм допустил первую потерю очков (поражение от Борнмута) и идет третьим. В зону еврокубков залетел Эвертон Виталия Миколенко, перестреляв Вулверхэмптон.

Миколенко приобщился почти ко всем голам в матче Эвертона, Ярмолюк проиграл Сандерленду, МЮ спас победу над Бернли

МЮ "выгрыз" победу против Бернли и впервые за долгое время обосновался в верхней десятке. Брентфорд Егора Ярмолюка упал ниже, проиграв Сандерленду. "Черные коты" на шестой строчке оправдывают свои большие инвестиции. Ньюкаслу старт чемпионата дался тяжело – 2 балла после ничьей с Лидсом, который набрал вдвое больше.