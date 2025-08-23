Состоялись очередные матчи АПЛ 2025/26. Актуальные позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

Второй тур АПЛ начался с дерби Вест Хэм – Челси. "Синие" разбили соперника со счетом 5:1 и возглавили таблицу, набрав 4 очка. Экс-клуб Андрея Ярмоленко на дне, имея позорную разницу голов 1:8.

Арсенал разгромил Лидс – Дьокереш забил дебютные голы, Эдегор и Сака травмировались, 15-летний дебютант заработал пенальти

Субботний игровой день принес лишь "сухие" победы с несколькими сенсационными результатами. Манчестер Сити уступил Тоттенхэму (0:2), Борнмут нанес очередное поражение Вулверхэмптону (1:0), Брентфорд сумел переиграть Астон Виллу (1:0). Бернли набрал три очка в матче против Сандерленда (2:0), а Арсенал поиздевался над Лидсом (5:0). "Канониры" и Тоттенхэм на данный момент возглавляют таблицу с максимальным количеством очков за два тура.

В воскресенье состоится еще три матча, в том числе сыграет клуб Миколенко – Эвертон, а в понедельник Ливерпуль и Ньюкасл будут закрывать второй тур.