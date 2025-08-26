Состоялись очередные матчи АПЛ 2025/26. Актуальные позиции всех команд в турнирной таблице узнайте из материала "Футбол 24".

Второй тур АПЛ завершался поединком Ливерпуля против Ньюкасла. Команды выдали зрелищный матч, в котором мерсисайдцы вырвали победу со счетом 3:2 и благодаря этому результату поднялись на третье место, имея в своем активе 6 очков.

Ливерпуль в большинстве вырвал победу над Ньюкаслом – победный гол 16-летнего, очередной мяч Экитике

Арсенал возглавляет турнирную таблицу с шестью очками, столько же имеет и Тоттенхэм, который занимает второе место. Следом за вышеупомянутым Ливерпулем расположился Челси с 4 баллами, а в зоне Лиги Европы идет Ноттингем, который также набрал 4 очка.

Неудачники старта – Вулверхэмптон и Вест Хэм, которые остаются без очков. В зоне вылета с ними также находится Брайтон, который добыл лишь одно очко.