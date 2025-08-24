Воскресенье в АПЛ подарило болельщикам три поединка. Эвертон одержал победу над Брайтоном (2:0). В двух других матчах победителя не выявили: Кристал Пэлас и Ноттингем Форест завершили игру со счетом 1:1, а такой же результат был зафиксирован в противостоянии Фулхэма и Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед не смог победить Фулхэм – лондонцы спасли ничью, Бруну Фернандеш опозорился при пенальти

Арсенал возглавляет чемпионат с шестью очками, столько же у Тоттенхэма, который идет вторым. Челси занимает третью строчку с четырьмя баллами, а следом идет Ноттингем также с 4 пунктами. В зоне Лиги Европы пока расположился Ливерпуль (3). В понедельник именно команда Арне Слота против Ньюкасла закроет программу второго тура.

Неудачники старта – Вулверхэмптон и Вест Хэм, которые остаются без очков. В зоне вылета с ними также находится Брайтон, который добыл лишь одно очко.