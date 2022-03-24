Игроки из Украины и России имеют все меньше вариантов среди самых престижных европейских чемпионатов.

Несмотря на разрешение ФИФА подписывать игроков по чемпионатам Украины и России, АПЛ также запретила регистрацию игроков, сообщает The Times.

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Англичане аргументировали это решение так же, как и Немецкий футбольный союз – якобы подписание новых игроков посреди сезона может повредить спортивной целостности соревнований. Интересно, что игроки из Украины и России могут выступать в Испании, потому что Ла Лига решила не запрещать подписывать новичков.

Напомним, ФИФА разрешила игрокам из Украины и легионерам из России покинуть свои клубы и присоединиться к новым до конца сезона из-за войны на территории нашей страны.

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