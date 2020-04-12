АПЛ сохранит невероятную сумму в случае досрочного завершения сезона, – Daily Mail

АПЛ рассматривает варианты компенсации расходов телевизионным компаниям в случае досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

Телеканал Sky Sports не будет требовать от лиги вернуть сумму, а вместо этого постарается найти альтернативные способы возместить убытки, информирует Daily Mail.

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Общий объем обязательств АПЛ перед владельцами прав на показ АПЛ в этом сезоне составляет 762 млн фунтов стерлингов, и 371 из них приходится на долю Sky Sports.

Еще 341 млн фунтов, возможно, придется вернуть владельцам прав на показ АПЛ за пределами страны. Однако некоторые иностранные каналы также могут согласиться на переговоры по урегулированию ситуации, и в худшем случае лиге придется вернуть около 150 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что АПЛ всерьез рассматривает возможность досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

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