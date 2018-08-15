АПЛ снова может изменить продолжительность летнего трансферного окна

Летнее трансферное окно в Англии в следующем сезоне снова может закрыться только 31 августа.
Клубы английской Премьер-лиги могут проголосовать за возвращение предыдущего дедлайна летнего трансферного окна, сообщает Mirror.
Руководители Премьер-лиги обсудят этот вопрос на очередной встрече в следующем месяце. Для возвращения старой системы необходимо заручиться поддержкой не менее 14 команд.
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Этим летом команды АПЛ могли подписывать футболистов только до начала чемпионата, до 9-го августа, тогда как клубы большинства стран Европы до сих пор могут осуществлять трансферы
Отмечается, что ведущие агенты считают нецелесообразным подобные пределы трансферного окна, поскольку они ставят английские клубы в невыгодное положение: команды других чемпионатов могут покупать игроков АПЛ до 31 августа.
Напомним, что только этим летом в АПЛ впервые трансферное окно закрылось до начала нового сезона.