АПЛ разработала план, как доиграть чемпионат в экспресс-режиме

В Англии все же надеются завершить сезон по спортивному принципу.

АПЛ хочет доиграть чемпионат в бешеном темпе за 5 недель, информирует The Telegraph. 16 команд должны сыграть еще девять матчей, а остальные 4 – десять. Запланировано поединки дважды в неделю, таким образом за 35 дней удастся сыграть все.

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Матчи без болельщиков считаются приемлемыми, но каждый клуб должен играть на своем стадионе, а не на нейтральных аренах. Сейчас Премьер-лига изучает, будет ли возможность показать все матчи по телевидению в таком режиме. Также обсуждается, куда втиснуть матчи Кубка Англии. О еврокубках пока ничего не известно.

АПЛ внимательно будет следить за Бундеслигой, которая хочет возобновить сезон в мае. В Англии более реальным выглядит возвращение в июне. Старт следующего сезона АПЛ запланирован на 8 августа. Лига согласится его сместить, но только на несколько недель.

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