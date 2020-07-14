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АПЛ провела очередное тестирование клубов на коронавирус – результат ухудшился после предыдущей проверки

10:28 - Читати українською
АПЛ провела очередное тестирование клубов на коронавирус – результат ухудшился после предыдущей проверки
Алекс Фергюсон / Фото The Times

Чемпионат Англии продолжает придерживаться медицинского протокола для функционирования турнира в рамках пандемии.

Представители Премьер-лиги в течение 6-12 июля организовали очередную волну проверки на наличие COVID-19 всех игроков, тренеров и персонал клубов АПЛ – всего 2071 человек.

Игроки и фанаты болгарского Локомотива массово заразились коронавирусом, празднуя победу в Кубке страны

По результатам исследования обнаружили один положительный тест, сообщает официальный сайт турнира. Для сравнения, во время предварительного тестирования не было выявлено ни одного инфицированного.

Традиционно, представители лиги не разглашают имена и названия клубов, где обнаружили болезнь.

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