АПЛ провела очередное тестирование клубов на коронавирус – результат ухудшился после предыдущей проверки

Чемпионат Англии продолжает придерживаться медицинского протокола для функционирования турнира в рамках пандемии.

Представители Премьер-лиги в течение 6-12 июля организовали очередную волну проверки на наличие COVID-19 всех игроков, тренеров и персонал клубов АПЛ – всего 2071 человек.

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По результатам исследования обнаружили один положительный тест, сообщает официальный сайт турнира. Для сравнения, во время предварительного тестирования не было выявлено ни одного инфицированного.

Традиционно, представители лиги не разглашают имена и названия клубов, где обнаружили болезнь.

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