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АПЛ продолжит остановку чемпионата, – BBC

14:49 50 Читати українською
АПЛ продолжит остановку чемпионата, – BBC
АПЛ продолжит остановку чемпионата, – BBC

Сезон 2019/20 в английской Премьер-лиге не будет возобновлен 30 апреля, как планировалось ранее.

АПЛ продлит приостановку чемпионата до конца мая, сообщает BBC Sport.

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В пятницу 20 клубов лиги проведут видеоконференцию, в ходе которой примут решение о новой дате возобновления чемпионата. В данный момент представители команд Премьер-лиги решили, что предыдущий дедлайн является нереалистичным. Восстановление первенства могут отодвинуть на конец мая или более поздний срок. Также есть вариант с полной остановкой чемпионата без конкретных дат возобновления. Досрочное завершение соревнований не рассматривается.

Напомним, что пока последний матч АПЛ состоялся еще 9 марта. В Соединенном Королевстве на 3 апреля зафиксировано 33718 случаев заболевания коронавирус, 2921 из них – летальные.

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Англия АПЛ коронавирус Англия 2019/20
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