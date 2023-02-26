Весь цивилизованный мир продолжает демонстрировать свое единство с Украиной на годовщину полномасштабного нападения России. Не стоит в стороне и самый популярный чемпионат – АПЛ.

25-й тур АПЛ пришелся на годовщину кровожадного нападения России на Украину, из-за чего многие страны проявили свою солидарность с украинским народом.

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Так, в АПЛ почтили погибших за год полномасштабного вторжения российских оккупантов. Капитаны команд надели сине-желтые повязки, тренеры имели на себе сине-желтые значки. Кроме того, на табло и рекламных щитах красовалась надпись "Football stands together" (Футбол объединяет – прим.).

Отметим, что Александр Зинченко стал одним из главных лиц акции в официальном твиттере АПЛ. Фотография украинца с сине-желтой повязкой, как и еще несколько фото других футбольных персон, стали частью отдельного поста в соцсети.

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