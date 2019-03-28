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АПЛ продаст права на трансляцию за рекордную сумму

13:44 69 Читати українською
АПЛ продаст права на трансляцию за рекордную сумму
Росс Баркли и Давид Луис / ФК Челси

АПЛ согласовала новую сделку по продаже прав на показ за рубежом, по которому заработает рекордную сумму.

АПЛ заключила новое соглашение по продаже медиаправ в период с 2019 до 2022 года, сообщает The Telegraph.

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Сумма возрастет на 25%, а лига получит прибыль в рекордные 4,05 млрд фунтов в год. Также гранды будут получать больше доходов от трансляции за рубежом, ведь сумма будет зависеть от места в турнирной таблице.

В частности, АПЛ получит дополнительно 25 млн фунтов. Разница между грандами и аутсайдерами составит около 75 млн.

По нынешней соглашением все клубы дивизиона зарабатывают по 40,7 млн фунтов независимо от позиции в таблице.

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