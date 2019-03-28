АПЛ продаст права на трансляцию за рекордную сумму

АПЛ согласовала новую сделку по продаже прав на показ за рубежом, по которому заработает рекордную сумму.

АПЛ заключила новое соглашение по продаже медиаправ в период с 2019 до 2022 года, сообщает The Telegraph.

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Сумма возрастет на 25%, а лига получит прибыль в рекордные 4,05 млрд фунтов в год. Также гранды будут получать больше доходов от трансляции за рубежом, ведь сумма будет зависеть от места в турнирной таблице.

В частности, АПЛ получит дополнительно 25 млн фунтов. Разница между грандами и аутсайдерами составит около 75 млн.

По нынешней соглашением все клубы дивизиона зарабатывают по 40,7 млн фунтов независимо от позиции в таблице.