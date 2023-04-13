АПЛ приняла революционное решение относительно рекламы букмекеров
Английская Премьер-лига пытается максимально снизить присутствие рекламы азартных игр в футболе.
АПЛ на официальном сайте сообщила о важном решении. Клубы согласились убрать рекламу азартных игр из передней части своих игровых футболок.
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Соответствующее решение вступит в силу с конца сезона 2025/26, вероятно, чтобы клубы могли найти других спонсоров или изменить сделки. Отмечается, что решение команд добровольное, ведь они готовы уменьшить общее количество рекламы азартных платформ.
В планах руководства английского футбола дальнейшее сотрудничество с другими видами спорта и создание нового кодекса ответственного спонсорства.