АПЛ на официальном сайте сообщила о важном решении. Клубы согласились убрать рекламу азартных игр из передней части своих игровых футболок.

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Соответствующее решение вступит в силу с конца сезона 2025/26, вероятно, чтобы клубы могли найти других спонсоров или изменить сделки. Отмечается, что решение команд добровольное, ведь они готовы уменьшить общее количество рекламы азартных платформ.

В планах руководства английского футбола дальнейшее сотрудничество с другими видами спорта и создание нового кодекса ответственного спонсорства.