За сезон 2019/20 АПЛ финансовый оборот турнира составил 3,32 млрд евро, сообщает Sky Sports.

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По сравнению с предыдущим сезоном сумма уменьшилась на 9% (в розыгрыше 2018/19 оборот составил 3,8 млрд). Такие убытки руководство АПЛ объясняет пандемией. Стоит отметить, что прибыль за проданные права на трансляцию турнира за пределами Великобритании в прошлом сезоне составил 1,56 млрд евро.

Напомним, в розыгрыше 2019/20 триумфатором турнира впервые за 30 лет стал Ливерпуль.

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