АПЛ подтвердила еще один перенос матча
28 декабря 23:30 - Читати українською
Английская Премьер-лига продолжает практику переноса матчей под давлением коронавируса.
Очередной "жертвой" стал поединок Ньюкасл – Эвертон, сообщает официальный сайт "сорок".
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Матч должен был состояться 30 декабря. Впрочем, Ньюкасл из-за травм и больных COVID-19 не может собрать минимальную заявку – 13 игроков, среди которых должен быть голкипер. Новая дата игры будет объявлена позже.
Напомним, АПЛ остается единственным топ-чемпионатом Европы, не имеющим зимней паузы.
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