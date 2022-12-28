Очередной "жертвой" стал поединок Ньюкасл – Эвертон, сообщает официальный сайт "сорок".

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Матч должен был состояться 30 декабря. Впрочем, Ньюкасл из-за травм и больных COVID-19 не может собрать минимальную заявку – 13 игроков, среди которых должен быть голкипер. Новая дата игры будет объявлена позже.

Напомним, АПЛ остается единственным топ-чемпионатом Европы, не имеющим зимней паузы.

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