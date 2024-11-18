Пресс-служба АПЛ открыла голосование за лучший матч сезона после 11 сыгранных туров.

Мудриком интересуется другой клуб АПЛ – Челси уже получил запрос по аренде украинца, – СМИ

На выбор предложено 11 матчей – битвы лидеров, безумные камбэки, перестрелка с 8 голами и многое другое. Интересно, что команды украинцев фигурируют в 8 из 11 поединков этого рейтинга. Брентфорд Егора Ярмолюка трижды, Эвертон Виталия Миколенко и Арсенал Александра Зинченко по 2 раза, Челси Михаила Мудрика и Борнмут Ильи Забарного по одному.

Напомним, сейчас продолжается международная пауза, а 12-й тур АПЛ должен начаться 23 ноября матчем Лестер – Челси.

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