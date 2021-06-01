АПЛ определила номинантов на звание лучшего игрока сезона – Манчестер Сити делегировал сразу двух кандидатов
13:37 - Читати українською
В Англии подводят итоги прошлого сезона.
Сразу 8 футболистов посоревнуются за статус MVP АПЛ сезона 2020/21, сообщает официальный сайт организации.
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В список попали защитник Рубен Диаш (Манчестер Сити), полузащитник Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити) и его коллеги по амплуа Бруну Фернандеш (МЮ), Мейсон Маунт (Челси), Джек Грилиш (Астон Вилла), Томаш Соучек (Вест Хэм) и форварды Мохамед Салах (Ливерпуль), Харри Кейн (Тоттенхэм).
Напомним, подопечные Хосепа Гвардиолы завоевали золотые медали турнира.
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