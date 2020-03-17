АПЛ определила лучшего тренера февраля – в этот раз обошлись без топ-клубов

Не только Гвардиола может стать лучшим тренером с бритой головой.

Главный тренер Бернли Шон Дайч стал лучшим специалистом чемпионата Англии по итогам февраля, сообщает официальный сайт турнира.

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В прошлом месяце подопечные 48-летнего наставника ни разу не проиграли в АПЛ – три ничьи (с Арсеналом, Тоттенхэмом и Ньюкаслом) и две победы (против Саутгемптона и Борнмута).

В гонке Дайч сумел опередить Артету, Сульшера и тренера Шеффилд Юнайтед Криса Уайлдера. После 29-ти туров АПЛ Бернли расположился на 10-й строчке.

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