Английская Премьер-лига приняла решение выйти из оккупантского рынка на фоне войны, которую Россия развязала на территории Украины.

Во время совместного заседания руководство АПЛ и клубы лиги единогласно решили прекратить сотрудничество с русским вещателем Rambler (Okko Sport), сообщает официальный сайт организации . Постановление вступает в действие немедленно.

Бундеслига думает над выходом из России – все из-за отсутствия сине-желтого цвета в трансляции оккупантов

Кроме того, Премьер-лига пожертвует один миллион фунтов стерлингов в Комитет чрезвычайных ситуаций , средства будут переданы в поддержку Украины.

Это уже не первый жест солидарности с нашей страной из Туманного Альбиона. На матчах всегда присутствуют призывы к миру, сине-желтые флаги, цвета, капитанские повязки. Также АПЛ подчеркнула, что решительно осуждает военное вторжение России в Украину.

Напомним, оккупантов начинает избегать весь мир, сплачиваясь вокруг нашей страны. Украинские защитники продолжают мужественно освобождать земли от российских захватчиков.

Ігнорування й пацифізм без згадок про агресію – як російська спортивна журналістика "підтримала" Україну в дні війни