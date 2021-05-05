Руководство Премьер-лиги допустит зрителей на матчи 37-го и 38 туров, сообщает официальный сайт турнира.

Владельцы Манчестер Юнайтед отреагировали на протесты фанатов

Арены можно будет заполнять с ограничением до 10 тысяч болельщиков. АПЛ также предупреждает, что все эти планы будут иметь право на жизнь, если власти страны реализуют ослабление карантинных условий, которые должны заработать с 17 мая.

Стоит отметить, что опция посещения стадиона будет доступна только для местных фанатов, гостевые сектора будут закрыты.

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