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АПЛ официально объявила дату возобновления сезона

20:25 193 Читати українською
АПЛ официально объявила дату возобновления сезона
Ливерпуль – Манчестер Сити / Getty Images

Клубы английской Премьер-лиги наконец договорились о возобновлении сезона.

Акционеры предварительно приняли 17 июня как дату возобновления сезона 2019/20, сообщает официальный сайт АПЛ.

Клубы АПЛ единогласно поддержали решение о возобновлении контактных тренировок

Сначала будут проведены два перенесенных матча, а 19 июня стартует плановый 30 тур. Все 92 игры до окончания чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на четырех партнерских ресурсах. Таким образом руководство лиги хочет позволить фанатам максимально насладиться футболом, когда посещать стадион будет запрещено. Матчи должны как можно реже "пересекаться" во время игровых дней.

К слову, на вынужденную паузу лидером чемпионата пошел Ливерпуль. "Красные" опережают Манчестер Сити на 25 очков.

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