Премьер-лига хочет в будущем избежать инцидентов, который случился во время матча 7-го тура АПЛ Тоттенхэм – Ливерпуль.

Гол Диаса был ошибочно отменен, что признала сама АПЛ, а причиной стало недоразумение между главным судьей и арбитром VAR.

Тоттенхэм – Ливерпуль: раскрыта курьезная причина отмены гола Диаса – невиданный конфуз арбитров

По информации The Times, АПЛ обратилась к пилотам British Airways, чтобы те помогли судьям улучшить коммуникацию. Авиапилоты Крис Хэвен и Пит Натарай провели презентацию, на которой акцентировали на том, что коммуникация должна быть четкой и эффективной, а рефери должны сохранять спокойствие.

Напомним, что это решение судей повлияло на результат – Ливерпуль проиграл Тоттенхэму (1:2).

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном