АПЛ огласила претендентов на звание лучшего тренера месяца – Клопп впервые в сезоне вне списка

Самая популярная лига мира выбирает лучшего коуча февраля.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила имена специалистов, претендующих на приз лучшему тренеру месяца в чемпионате по итогам февраля.

Ходжсон продлил контракт с Кристал Пэлас

Интересно, что в список впервые в текущем сезоне не попал наставник Ливерпуля Юрген Клопп, ранее лишь однажды не становившийся обладателем награды. Также на приз не был номинирован коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Список претендентов на награду выглядит следующим образом: Микель Артета (Арсенал), Шон Дайч (Бернли), Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) и Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед).

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою