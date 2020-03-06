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АПЛ огласила претендентов на звание лучшего тренера месяца – Клопп впервые в сезоне вне списка

18:27 43 Читати українською
АПЛ огласила претендентов на звание лучшего тренера месяца – Клопп впервые в сезоне вне списка
Юрген Клопп впервые не попал в список претендентов / Getty Images

Самая популярная лига мира выбирает лучшего коуча февраля.

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила имена специалистов, претендующих на приз лучшему тренеру месяца в чемпионате по итогам февраля.

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Интересно, что в список впервые в текущем сезоне не попал наставник Ливерпуля Юрген Клопп, ранее лишь однажды не становившийся обладателем награды. Также на приз не был номинирован коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Список претендентов на награду выглядит следующим образом: Микель Артета (Арсенал), Шон Дайч (Бернли), Уле Гуннар Сульшер (Манчестер Юнайтед) и Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед).

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Микель Артета Микель Артета АПЛ Шон Дайч Шон Дайч Крис Уайлдер Крис Уайлдер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Бернли Бернли Юрген Клопп Юрген Клопп Арсенал Арсенал Ливерпуль Ливерпуль
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