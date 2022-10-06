Это должно быть сделано в рамках акции "Нет места расизму".

Руководство АПЛ подтвердило, что игроки преклонят колено перед матчами АПЛ, которые будут сыграны с 8 по 16 октября. Это будет сделано в рамках кампании "Нет места расизму", направленной на борьбу с дискриминацией. Об этом информирует официальный сайт Премьер-лиги.

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Также было объявлено, что игроки преклонят колено перед матчами на Boxing Day, матчами последнего тура чемпионата, а также перед финалами Кубка Англии и Кубка лиги.

Ранее АПЛ отказалась от негласного правила, согласно которому игроки преклоняют колено перед каждым матчем чемпионата или Кубка Англии.

Генеральный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс отметил: "Борьба с расизмом и всеми формами дискриминации всегда является приоритетом для Премьер-лиги и наших клубов. Мы призываем всех продемонстрировать, что расовые предрассудки неприемлемы в футболе и обществе в целом. Мы поддерживаем решение игроков преклонять колено в определенные моменты сезона, и мы будем использовать эти матчи для дальнейшего продвижения борьбы с дискриминацией и просвещения болельщиков".

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