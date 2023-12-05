В Англии решили вопросы с трансляторами, которые будут показывать матчи в ближайшие несколько лет.

Руководство АПЛ объявило о новом соглашении по телевизионным правам. Матчи чемпионата Англии будут показывать Sky Sport и TNT с сезона 2025/26, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Новый контракт с трансляторами заключен на четыре года. Начиная с сезона 2025/26 доход от продажи ТВ прав вырастет примерно на 2 миллиарда и составит 6,7 млрд фунтов. Sky будет транслировать не менее 215 матчей в прямом эфире за сезон, TNT – 52.

Кроме того, по соглашению увеличится количество трансляций игр. Впервые в Великобритании все матчи в день чемпионата будут транслироваться в прямом эфире, за исключением субботнего слота в 15:00 (не транслируется для повышения посещаемости стадиона).

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