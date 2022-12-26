Игра 20-го тура между Лидсом и Астон Виллой во вторник (28 декабря) не состоится, сообщает официальный сайт лиги.

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Команда Бьелсы пропустила и прошлый тур, в котором должна была сойтись с Ливерпулем. "Павлины" имеют большое количество травмированных и инфицированных, поэтому не могут собрать минимальную заявку – 13 игроков, среди которых должен быть один вратарь. У Астон Виллы также есть своя потеря, поскольку накануне положительный тест на коронавирус сдал главный тренер Стивен Джеррард.

Напомним, АПЛ является единственным топ-чемпионатом Европы, обходящимся без зимней паузы.

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