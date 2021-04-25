Футбольные организации Англии решили обратить внимание на проблемы, с которыми могут встречаться игроки в интернете.

АПЛ, Чемпионшип, Футбольная ассоциация Англии, а также другие мужские и женские футбольные организации будут бойкотировать соцсети с 30 апреля по 3 мая, информирует Goal.

Уотфорд вернулся в АПЛ – команда досрочно гарантировала себе повышение в классе

Такими действиями сообщество Англии хочет искоренить ненависть в интернете, с которой часто встречаются футболисты. В частности, в последнее время многие игроки становились жертвами расизма в соцсетях. Этот бойкот включает в себя прекращение деятельности аккаунтов в Twitter, Facebook и Instagram.

Заметим, сезон АПЛ 2020/21 завершится 23 мая. Все поединки состоятся в 18:00.

Ньюкасл на останніх секундах вирвав нічию з Ліверпулем та не пустив мерсисайдців у зону ЛЧ, Брайтон поступився Шеффілду