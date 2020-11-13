Кандидатура 46-летнего португальца набрала большинство голосов болельщиков. Наставник "волков" уже получил свою награду, сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

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В октябре "волки" одержали 3 победы в 4-х матчах чемпионата, обыграв Фулхэм (1:0), Лидс (1:0) и Кристал Пэлас (2:0). Только Ньюкасл сумел взять очки в матче с командой португальского тренера – 1:1.

После 8 туров Вулверхэмптон занимает 9 строчку в турнирной таблице, а прошлую кампанию "волки" завершили на 7 месте Премьер-лиги.

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