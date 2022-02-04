Лучшим игроком признали Давида Де Хеа, а тренером – Бруну Лаже, сообщает пресс-служба лиги.

Роналду уже позади – Де Хеа в третий раз подряд стал лучшим игроком месяца в Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед совершил кучу фантастических сэйвов, позволивших команде набирать важные очки. Де Хеа впервые признали игроком месяца, хотя это его 11-й сезон в АПЛ. Вратари не получали эту награду с 2016 года.

Для Лаже это тоже дебютный приз, но здесь вряд ли стоит удивляться – португалец возглавляет Вулверхэмптон только с лета. В январе "волки" провели 3 матча АПЛ и все выиграли, приблизившись к борьбе за Лигу чемпионов.

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