АПЛ объявила, кто заменит Скадэмора на посту президента лиги

Английская премьер-лига объявила о назначении нового руководителя, который заменит Ричарда Скадэмора, который управлял лигой с 1999 года.

Новой главой АПЛ станет Сюзанна Диннейдж. Ее уже утвердили в должности, сообщает официальный сайт организации.

Она начнет выполнять свои обязанности в начале 2019 года, это будет согласовано с ее предыдущим работодателем – Discovery.

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Диннейдж работает в индустрии телевидения более 20 лет. С ноября 2017 года она является президентом главной компании Animal Planet, входящий в структуру Discovery.

Ранее сообщалось, что президентом АПЛ мог стать бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.