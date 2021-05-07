Руководство английской Премьер-лиги определились с датами старта и финиша следующего сезона.

Сезон 2021/22 АПЛ начнется 14 августа, сообщает официальный сайт дивизиона.

АПЛ объявила даты летнего трансферного окна-2021

Финальный тур чемпионата состоится 22 мая 2022-го. Полный календарь с 380-ти матчей лига обнародует уже 16 июня. Ранее АПЛ официально объявила о возвращении болельщиков на трибуны.

К слову, за четыре тура до финиша нынешнего сезона в Премьер-лиге лидирует Манчестер Сити. "Горожанам" достаточно одержать одну победу, чтобы оформить чемпионский титул.

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