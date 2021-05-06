Клубы Английской Премьер-лиги узнали временной промежуток, в течение которого смогут подписывать новых футболистов перед стартом сезона 2020/21.

Летнее трансферное окно в элитном дивизионе Англии откроется 9 июня – за 2 дня до старта чемпионата Европы. Срок регистрации новичков продлится 12 недель, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Последним днем, когда клубы смогут оформить трансферы футболистов, будет 31 августа. Это будет совпадать с трансферными окнами в других ведущих чемпионатах Европы – Италии, Испании, Германии и др. Заметим, еще 2 года назад летнее трансферное окно в АПЛ закрывалось перед первым туром чемпионата.

Напомним, в текущем розыгрыше Премьер-лиги лидирует Манчестер Сити, который может стать чемпионом уже в эти выходные, если обыграет Челси.

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