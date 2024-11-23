АПЛ объявила даты чемпионата сезона 2025/26 – ключевое изменение
Английская Премьер-лига объявила даты проведения следующего сезона.
Открытие нового розыгрыша запланировано на субботу, 16 августа 2025 года, сообщает официальный сайт АПЛ.
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Заключительный тур чемпионата состоится 24 мая 2026 года, причем все поединки этого дня начнутся одновременно.
Особое внимание уделили праздничному периоду: рождественские и новогодние матчи организуют так, чтобы команды имели больше времени на восстановление. Интервал между двумя турами не будет меньше 60 часов. Такое решение приняли в соответствии с обещанием лиги уменьшить нагрузку на игроков во время праздников.
Всего в сезоне 2025/26 запланировано 33 тура на выходных и пять посреди недели.
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