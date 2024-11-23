Открытие нового розыгрыша запланировано на субботу, 16 августа 2025 года, сообщает официальный сайт АПЛ.

Забарный оказался в сфере интересов трех топ-клубов АПЛ – на лидера сборной Украины повесили заоблачный ценник

Заключительный тур чемпионата состоится 24 мая 2026 года, причем все поединки этого дня начнутся одновременно.

Особое внимание уделили праздничному периоду: рождественские и новогодние матчи организуют так, чтобы команды имели больше времени на восстановление. Интервал между двумя турами не будет меньше 60 часов. Такое решение приняли в соответствии с обещанием лиги уменьшить нагрузку на игроков во время праздников.

Всего в сезоне 2025/26 запланировано 33 тура на выходных и пять посреди недели.

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