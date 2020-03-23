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"АПЛ нужно начать новый сезон", – Коул не согласен с досрочным триумфом Ливерпуля

18:24 44 Читати українською
"АПЛ нужно начать новый сезон", – Коул не согласен с досрочным триумфом Ливерпуля
Джо Коул / Фото ФК Ливерпуль

Бывший хавбек Челси и Ливерпуля Джо Коул убежден, что неправильно раздавать трофеи отталкиваясь, от текущей турнирнои таблицы АПЛ.

"Очевидно, нужно закончить сезон как можно скорее, если это возможно. Это было бы идеально. В противном случае единственное справедливое решение – начать все заново.

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Уверен, есть люди умнее меня, которые предлагают решения, но мы находимся в ситуации, когда должны держаться вместе. Каждый должен это понимать. Окончание 100-метрового забега на отметке 70 метров оставляет много вопросов.

Мы много раз видели, как в спорте случаются большие сюрпризы, не так ли? Никогда нельзя быть уверенным, что произойдет", – цитирует Коула Daily Star.

Напомним, после 29-ти туров АПЛ Ливерпуль лидирует, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Турнир приостановили на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

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