В субботу, 31 декабря, сыграли еще три матча 18-го тура АПЛ. Счета и обзор поединков – в этой новости на "Футбол 24".

АПЛ, 18 тур

Борнмут – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Айю, 19, Эзе, 37

Ньюкасл – Лидс – 0:0

Фулхэм – Саутгемптон – 2:1

Голы: Уорд-Праус, 32, Палинья, 88 – Уорд-Праус, 56

Нереализованный пенальти: Митрович, 90+6

Среди этих трех матчей центральным был поединок между Ньюкаслом (третьей командой АПЛ) и Лидсом, который никак не может оторваться от опасной зоны. Первая половина игры завершилась нулями, хотя "сороки" были ближе к забитому мячу. Впрочем, свои моменты подопечные Эдди Хау упустили. Как и игроки Лидса. После перерыва Ньюкасл продолжал давить, однако ни одна атака хозяев так и не стала голевой. 0:0 – Ньюкасл прервал 6-матчевую победную серию, но остался третьим. Лидс на 14-й позиции.

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Кристал Пэлас довольно быстро забил в ворота Борнмута. Уже на 19-й минуте Джордан Айю направил мяч в сетку, а к перерыву Эзе удвоил преимущество гостей. Счет 0:2 стал окончательным. Кристал Пэлас поднялся на 11-ю строчку, Борнмут идет 16-м.

Фулхэм выиграл первый тайм у Саутгемптона благодаря автоголу Уорда-Прауса, который неудачно подставил ногу под удар Перейры с лета. Правда, он же и исправился после перерыва, сравняв счет классным ударом со штрафного. Последнее слово все же было за Фулхэмом – в конце игры Палинья принес "дачникам" победу, а Митрович еще и пенальти не забил. 2:1 – Саутгемптон остался последним, Фулхэм поднялся уже на 7 место, но у конкурентов есть матчи в запасе.

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