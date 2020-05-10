АПЛ не доигрывать на нейтральных полях – против возобновления чемпионата Англии выступили сразу 8 клубов

Чемпионат Англии находится под угрозой срыва из-за последствий пандемии.

8 клубов АПЛ не поддерживают идею продлить сезон чемпионата Англии на нейтральных полях, сообщает Telegraph.

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Среди антагонистов такого варианта доигрывания турнира оказались Норвич, Астон Вилла, Борнмут, Уотфорд, Вест Хэм, Брайтон и еще два клуба из верхней половины таблицы, названия которых не разглашаются.

Напомним, недавно глава профсоюза менеджеров АПЛ и Чемпионшипа Ричард Биван заявил, что единственный вариант доиграть турнир – это матчи на нейтральных газонах.

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