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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/20

13:27 - Читати українською
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/20
Ливерпуль стал чемпионом Англии 2019/20 / ФК Ливерпуль

Премьер-лига объявила номинантов на получение статуса лучшего в завершившемся сезоне.

За звание лучшего поспорят 7 футболистов, представляющие 5 клубов. Это Трент Александер-Арнольд, Джордан Хендерсон, Садио Мане (все – Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Дэнни Ингз (Саутгемптон), Джейми Варди (Лестер), Ник Поуп (Бернли).

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Кроме того, стали известны и претенденты на звание лучшего молодого игрока сезона. В список номинантов попали Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Дин Хендерсон (Шеффилд Юнайтед), Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт (оба – Челси), Антони Марсьяль, Мейсон Гринвуд и Маркус Рашфорд (все – Манчестер Юнайтед), а также Джек Грилиш ( Астон Вилла), информирует официальный Twitter АПЛ.

Напомним, Ливерпуль впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Челси сыграют в ЛЧ, Лестер, Тоттенхэм и Арсенал – в Лиге Европы. Джейми Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ.

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