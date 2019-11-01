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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября – в списке экс-звезда Шахтера

13:55 30 Читати українською
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября – в списке экс-звезда Шахтера
Два игрока Лестера претендуют на звание лучшего

Стали известны игроки, которые претендуют на звание лучшего футболиста Премьер-лиги по итогам октября.

АПЛ объявила имена 6-х игроков, которые поборются за звание лучшего исполнителя элитного дивизиона Англии в октябре. Сразу двое футболистов представляют Лестер – Юри Тилеманс и Джейми Варди, сообщает официальный сайт АПЛ.

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По одному представителю делегировали Челси (экс-хавбек Шахтера Виллиан), Астон Вилла (Джек Грилиш), Манчестер Сити (Илкай Гюндоган) и Шеффилд Юнайтед (Дин Хендерсон).

Напомним, лидером чемпионата после 10-ти туров является Ливерпуль. который опережает Манчестер Сити на 6 очков.

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