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АПЛ назвала номинантов на награду лучшему тренеру месяца – в список не попал Гвардиола

16:32 37 Читати українською
АПЛ назвала номинантов на награду лучшему тренеру месяца – в список не попал Гвардиола
Юрген Клопп / Reuters

Стали известны претенденты на награду лучшему тренеру сентября в АПЛ.

В список номинантов попали: Эдди Хау (Борнмут), Юрген Клопп (Ливерпуль), Фрэнк Лэмпард (Челси), Брендан Роджерс (Лестер), сообщает официальный сайт АПЛ.

АПЛ опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку месяца – среди них отсутствует Ярмоленко

Выбрать своего фаворита можно по ссылке. Отметим, что в список номинантов не попал наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола. "Горожане" занимают второе место в турнирной таблице.

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Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Юрген Клопп Юрген Клопп Брендан Роджерс Брендан Роджерс АПЛ Эдди Хау Эдди Хау
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