Награды лучшим игроку и тренеру АПЛ в сентябре отправились в Тоттенхэм.

Лучшим игроком сентября в АПЛ признали Хин Мин Сона, сообщает официальный твиттер лиги.

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Кореец забил 6 голов в 4 поединках за месяц, опередив Хулиана Альвареса, Джаррода Боуэна, Педро Нето, Мохамеда Салаха, Кирана Триппьера и Олли Уоткинса.

Награда лучшему тренеру сентября досталась Ангелосу Постекоглу. Грек стал первым тренером, который дважды подряд получил приз после своих первых двух месяцев в чемпионате. Наставник Тоттенхэма опередил Микеля Артету, Унаи Эмери, Эдди Хау и Юргена Клоппа.

К слову, Тоттенхэм делит первое место в АПЛ с Арсеналом – у обоих клубов по 20 очков после 8 сыгранных туров.

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